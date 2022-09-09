Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 21 kişi tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir haftada düzenlenen asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 121 şüpheliden 21'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü asayiş ve yunus ekipleri, kent genelinde asayiş ve şok uygulaması gerçekleştirdi.

Ekipler, bir haftada uygulamalarda çeşitli suçlardan 121 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 21'i tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Uygulamalarda, 9 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 100 mermi ve 204 gram kubar esrar, 4,7 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca ele geçirilen ve çalıntı olduğu tespit edilen 5 kalorifer peteği ile bir motosiklet sahiplerine verildi.

Uygulama kapsamında kayıp olarak aranan 17 kişi de bulunarak, ailelerine teslim edildi.



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