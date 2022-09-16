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Telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 zanlı tutuklandı

AA

Telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 28 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda telefonlara sahte mesaj göndererek dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheli tutuklandı.

Elazığ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile SİBER Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Elazığ, İstanbul, Antalya, Bingöl ve Çankırı'da belirlenen adreslere eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda yakalanan 28 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları 2. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Zanlılar, vatandaşların telefonlarına "Teslim alınamayan kargonuz sebebiyle firmamızda oluşan zarardan dolayı hakkınızda icra takibi başlatılacaktır, en kısa sürede iletişime geçiniz." yazılı sahte mesaj gönderdikleri ve dönüş yapan mağdurlara kendilerini "uzlaştırmacı", "avukat", "kamu görevlisi" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla dün gözaltına alınmıştı.

260 kişinin 1 milyon 500 bin lirasını dolandırdıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde dolandırıcılıkta kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 66 SIM kart, 12 hafıza kartı, 10 USB bellek, 18 bilgisayar, tablet, ruhsatsız tabanca ve 38 fişek ele geçirilmişti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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