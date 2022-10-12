Elazığ'da TOKİ tarafından yapılan aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, 2020'deki depremde ağır hasar gördüğü için yıkılan Mustafapaşa Mahallesi'ndeki aile sağlığı merkezinin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan yeni binası törenle hizmete açıldı.

Kentte 24 Ocak 2020'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde TOKİ, yaraları sarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda TOKİ tarafından 360 metrekare alan üzerine 2 katlı inşa edilerek törenle hizmete açılan Mustafapaşa Aile Sağlığı Merkezi, bünyesinde yer alan 3 aile hekimliği ile 12 bin kişiye hizmet verecek.

Elazığ Valisi Ömer Toraman, merkezin açılışında, depreminin ardından devletin ve milletin birlikte ortaya koyduğu seferberlik sayesinde bugün depremin yaralarının sarıldığı günlere ulaştıklarını belirtti.

Kentte yürütülen çalışmalarla adeta 100 bin nüfuslu yeni bir şehir inşa edildiğini dile getiren Toraman, şöyle konuştu:

"Aile sağlığı merkezlerinde de hamdolsun Mustafapaşa ve Abdullahpaşa da yıkılan aile sağlığı merkezlerimizi yeniledik. Bugün bu eserle daha önce burada hizmet verirken ağır hasar alan aile sağlığı merkezinin yerine bu güzel ve modern binayı teslim almış ve vatandaşımızın hizmetine sunmuş buluyoruz. Abdullahpaşa'da yıkılan aile sağlığı merkezinin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bizim için hazırlanan alanda, o da inşallah 10 gün içerisinde vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak. Rezerv alanlarda da aile sağlığı merkezi planlamalarımız ve ihale süreçlerimiz devam ediyor."

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ise 24 Ocak 2020'de Elazığ'ın tarihinin en büyük afetlerinden birini yaşadığını anımsattı.

Depremin hemen ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla ilgili bakanlıklar ve devletin tüm kurumlarının, yaraların sarılması için ivedilikle çalışmalara başladıklarını kaydeden Şerifoğulları, "Bugün geldiğimiz noktada ilimizde 25 bin konut yapıldı, Allah'a çok şükür, çok kısa süre içerisinde ve 20 binin üzerinde de konutun teslimatı hak sahiplerine yapıldı." dedi.

İl Sağlık Müdürü Cahit Polat da kent genelinde 80. aile sağlığı merkezini açtıklarını ve bunun yanında 204 aile hekimliğiyle de halka hizmet sunduklarını aktardı.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın okuduğu duanın ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.

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