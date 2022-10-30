Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobilin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpek ile yapılan aramada, otomobilin tavan kısmındaki gizli bölmede 43,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki M.A. (25), M.S. (23) ve E.A. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan kent merkezinde devriye görevi yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları O.E. (23) ve A.B'nin (22) üst aramasında bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.



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