Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

AA

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda otomobilin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kent genelinde uyuşturucu madde kullanımı, ticareti ve sevkiyatının önlenmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.

Bu kapsamda ekipler Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki polis kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobilde arama yaptı.

Narkotik köpek ile yapılan aramada, otomobilin tavan kısmındaki gizli bölmede 43,66 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Araçtaki M.A. (25), M.S. (23) ve E.A. (23) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan kent merkezinde devriye görevi yapan ekipler, şüphe üzerine durdurdukları O.E. (23) ve A.B'nin (22) üst aramasında bir miktar uyuşturucu buldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Keban Kaymakamı Akbulut, esnaf ve vatandaşlarla vedalaştı
YEREL HABERLER Keban Kaymakamı Akbulut, esnaf ve vatandaşlarla ...
Elazığ'da sahte para operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da sahte para operasyonunda yakalanan 4 zanlı ...
Çölyaklı öğrencilere okul kantinlerinde glütensiz gıda desteği
YEREL HABERLER Çölyaklı öğrencilere okul kantinlerinde glütensiz ...
Elazığ'da Ahıska Türkü çocuklar için sünnet şöleni
YEREL HABERLER Elazığ'da Ahıska Türkü çocuklar için sünnet şöleni
(Görüntülü)ELAZIĞ?DA ?AHISKA TÜRKÜ? 80 ÇOCUK ŞÖLENLE SÜNNET ETTİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ELAZIĞ?DA ?AHISKA TÜRKÜ? 80 ÇOCUK ŞÖLENLE ...
Elazığ´da `Ahıska Türkü´ 80 çocuk şölenle sünnet ettirildi
YEREL HABERLER Elazığ´da `Ahıska Türkü´ 80 çocuk şölenle sünnet ...
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
YEREL HABERLER 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
Elazığ Valiliğinden Malatya'daki depreme ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Elazığ Valiliğinden Malatya'daki depreme ilişkin ...
Baskil Kaymakamı Kundakçı, esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Baskil Kaymakamı Kundakçı, esnafı ziyaret etti
Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Cumhuriyet Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Cumhuriyet ...
Elazığ'da 938 adet sahte 100 TL'lik banknotla yakalanan 3 kişiye gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da 938 adet sahte 100 TL'lik banknotla ...
Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 25 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da asayiş uygulamalarında yakalanan 25 zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.