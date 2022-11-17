Elazığ'da tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

K.Y. yönetimindeki 44 BM 728 plakalı otomobil, Elazığ-Malatya kara yolunun 15. kilometresinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak karşı yönden gelen Z.K'nin kullandığı 31 YK 245 plakalı tır ile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durdu.

Kazada otomobil sürücüsü K.Y. ile yanındaki S.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan S.K. kurtarılamadı.

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