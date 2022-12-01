Ağrıları dinmeyen hastalar Elazığ'da algoloji kliniğine başvuruyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ağrıları dinmeyen hastalar Elazığ'da algoloji kliniğine başvuruyor

AA

Ağrıları dinmeyen hastalar Elazığ'da algoloji kliniğine başvuruyor

ELAZIĞ (AA) - Ağrıları dinmeyen hastalar Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi algoloji kliniğine başvuruyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde algoloji uzmanı Dr. Meltem Kanar, AA muhabirine, algoloji kliniğinde uygulanan güncel tedavi yöntemleriyle hastaların ağrı kontrolünü sağlayarak yaşam kalitesini arttırdıklarını söyledi.

Algolojinin, her türlü kronik ağrılar ile sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalı olduğunu aktaran Kanar, genelde kanser ağrıları, nevraljiler, sırt, bel, bacak, omuz, kol, boyun, kas-iskelet sistemi ağrıları ile damar tıkanıklığına bağlı ağrıların tedavi edildiğini belirtti.

Ameliyathane şartlarında özel görüntülüme yöntemleriyle uygulanan ve ağrı tedavisinde etkili bir yöntem olan sinir kökü blokajıyla farklı doku ve organlardan sinir duyularını götüren liflerin ve ağrıların geçici ya da kalıcı olarak bloke edildiğini, hissizleştirildiğini ifade eden Kanar, şöyle konuştu:

"Tedavinin sonucunda hastalarımızın ağrılarının tamamen geçtiği durumlar olabildiği gibi ağrıda büyük ölçüde azalma sağlayabiliyoruz. Bu işlemler ameliyathanede steril ortamda yapılmaktadır. Bu işlemler ortalama yüzde 70 faydalı oluyor."

Kanar, sinir kökü blokajıyla kansere bağlı ağrıların kontrolü, farklı organ ve dokularda hastalıklara bağlı oluşan kronik, dayanılmaz ve başka tedavilere cevap vermeyen ağrıların bastırılmasının sağlanarak, hastanın yaşam kalitesinin artırıldığını kaydetti.

Ağrılı hastalıklarda önceliğin hastaların ilaç tedavisiyle ağrılarının giderilmesi olduğunu aktaran Kanar, şöyle devam etti:

"Pankreas, mide, dalak, safra yolu kanseri gibi kanser patolojileri olan ya da ince bağırsağın üst kısımlarında kanser patolojileri olan hastaların ağrılarında özellikle uygulanmaktadır. Hastalarımız eğer ilaç tedavisine rağmen hala şiddetli ağrılardan muzdarip iseler veya bu ilaçlar hastalarımızın tolere edemeyecekleri, kaldıramayacakları yan etkilere sebep oluyor ise o noktada bu blokaj yöntemlerine başvurabilmekteyiz."

Sinir kökü blokajında amacın sinir liflerine hasar vermeden, ağrıya neden olan sinirsel iletimi bloke etmek olduğunu belirten Kanar, "Biz sinir kavşaklarına bir takım ilaçlar uygulayarak bu aradaki iletişimi koparıyoruz yani hastaların ağrı algısını azaltmaya yardımcı oluyoruz. Eğer çok şiddetli ağrılarınız varsa hekimlerinizle görüşüp, bu konuda bilgi alabilir ve algoloji kliniklerine başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kanar, kliniklerine başvuran ve genel durumu uygun olan hastalara bu tedavi yöntemini uyguladıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan bebek bezi ve giysi çıktı
YEREL HABERLER Elazığ'da fünyeyle patlatılan şüpheli çantadan bebek ...
Elazığ'da bir gencin öldürülmesine ilişkin 5 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da bir gencin öldürülmesine ilişkin 5 zanlı ...
Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu (2)- Yeniden
YEREL HABERLER Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine ...
Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine gideceği gün evinde ölü bulundu
YEREL HABERLER Şevval hemşire, ailesini ziyaret için memleketine ...
Baskil'de trafik güvenliği eğitimi verildi
YEREL HABERLER Baskil'de trafik güvenliği eğitimi verildi
Sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek yavrularını biberonla besliyor
YEREL HABERLER Sokakta donmak üzereyken bulduğu köpek yavrularını ...
Türk Kızılay Elazığ Şubesi "Minik Eller Üşümesin Projesi" ile 5 bin çocuğu ısıtacak
YEREL HABERLER Türk Kızılay Elazığ Şubesi "Minik Eller Üşümesin ...
Elazığ'da yiyecek arayan tilki yerleşim yerinde görüntülendi
YEREL HABERLER Elazığ'da yiyecek arayan tilki yerleşim yerinde ...
(Görüntülü) ELAZIĞ - OĞLUNUN ŞEHADETİNİN 7&#039;NCİ YILINDA YAZDIĞI ŞİİR DUYGULANDIRDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ - OĞLUNUN ŞEHADETİNİN 7'NCİ ...
Oğlunun şehadetinin 7'nci yılında yazdığı şiir duygulandırdı
YEREL HABERLER Oğlunun şehadetinin 7'nci yılında yazdığı şiir ...
GÜNCELLEME - Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç ...
GÜNCELLEME - Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç öldü
YEREL HABERLER GÜNCELLEME - Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç ...
Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
YEREL HABERLER Elazığ’da silahlı saldırıya uğrayan genç ağır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.