Ağrıları dinmeyen hastalar Elazığ'da algoloji kliniğine başvuruyor

ELAZIĞ (AA) - Ağrıları dinmeyen hastalar Elazığ'da Fethi Sekin Şehir Hastanesi algoloji kliniğine başvuruyor.

Fethi Sekin Şehir Hastanesinde algoloji uzmanı Dr. Meltem Kanar, AA muhabirine, algoloji kliniğinde uygulanan güncel tedavi yöntemleriyle hastaların ağrı kontrolünü sağlayarak yaşam kalitesini arttırdıklarını söyledi.

Algolojinin, her türlü kronik ağrılar ile sebebi bulunamayan şiddetli ağrıların tanı ve tedavisiyle uğraşan bir bilim dalı olduğunu aktaran Kanar, genelde kanser ağrıları, nevraljiler, sırt, bel, bacak, omuz, kol, boyun, kas-iskelet sistemi ağrıları ile damar tıkanıklığına bağlı ağrıların tedavi edildiğini belirtti.

Ameliyathane şartlarında özel görüntülüme yöntemleriyle uygulanan ve ağrı tedavisinde etkili bir yöntem olan sinir kökü blokajıyla farklı doku ve organlardan sinir duyularını götüren liflerin ve ağrıların geçici ya da kalıcı olarak bloke edildiğini, hissizleştirildiğini ifade eden Kanar, şöyle konuştu:

"Tedavinin sonucunda hastalarımızın ağrılarının tamamen geçtiği durumlar olabildiği gibi ağrıda büyük ölçüde azalma sağlayabiliyoruz. Bu işlemler ameliyathanede steril ortamda yapılmaktadır. Bu işlemler ortalama yüzde 70 faydalı oluyor."

Kanar, sinir kökü blokajıyla kansere bağlı ağrıların kontrolü, farklı organ ve dokularda hastalıklara bağlı oluşan kronik, dayanılmaz ve başka tedavilere cevap vermeyen ağrıların bastırılmasının sağlanarak, hastanın yaşam kalitesinin artırıldığını kaydetti.

Ağrılı hastalıklarda önceliğin hastaların ilaç tedavisiyle ağrılarının giderilmesi olduğunu aktaran Kanar, şöyle devam etti:

"Pankreas, mide, dalak, safra yolu kanseri gibi kanser patolojileri olan ya da ince bağırsağın üst kısımlarında kanser patolojileri olan hastaların ağrılarında özellikle uygulanmaktadır. Hastalarımız eğer ilaç tedavisine rağmen hala şiddetli ağrılardan muzdarip iseler veya bu ilaçlar hastalarımızın tolere edemeyecekleri, kaldıramayacakları yan etkilere sebep oluyor ise o noktada bu blokaj yöntemlerine başvurabilmekteyiz."

Sinir kökü blokajında amacın sinir liflerine hasar vermeden, ağrıya neden olan sinirsel iletimi bloke etmek olduğunu belirten Kanar, "Biz sinir kavşaklarına bir takım ilaçlar uygulayarak bu aradaki iletişimi koparıyoruz yani hastaların ağrı algısını azaltmaya yardımcı oluyoruz. Eğer çok şiddetli ağrılarınız varsa hekimlerinizle görüşüp, bu konuda bilgi alabilir ve algoloji kliniklerine başvurabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Kanar, kliniklerine başvuran ve genel durumu uygun olan hastalara bu tedavi yöntemini uyguladıklarını sözlerine ekledi.

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