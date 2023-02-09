Elazığ’da 2 kuzenin kaybolmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ’da 2 kuzenin kaybolmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

AA

Elazığ’da 2 kuzenin kaybolmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2 kuzenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçede Mustafa Y. (26) ve kuzeni Onur Y'nin birer gün arayla kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe, Mustafa Y'nin kaçırdıktan sonra evlendiği iddia edilen N.N.Y'nin babasının da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iddiaya göre, Mustafa Y. (26) Sürekli köyünde yaşayan 21 yaşındaki N.N.Y'yi kaçırmıştı.

Kaçırdığı N.N.Y. ile resmi nikah kıyan Mustafa Y. bir süre önce kayıplara karışmış, olaydan bir gün sonra da Mustafa Y'nin kuzeni Onur Y. de kaybolmuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında N.N.Y'nin babasının da olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da jandarmadan depremzedelere destek
YEREL HABERLER Malatya'da jandarmadan depremzedelere destek
Elazığ'da gönüllü öğretmenler depremzedeler için ekmek ve çorba pişiriyor
YEREL HABERLER Elazığ'da gönüllü öğretmenler depremzedeler için ...
Malatya'da 84 yaşındaki kadın, 61 saat sonra enkazdan yaralı kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da 84 yaşındaki kadın, 61 saat sonra enkazdan ...
Elazığ'dan depremzedeler için yardım seferberliği
YEREL HABERLER Elazığ'dan depremzedeler için yardım seferberliği
Elazığ'da deprem nedeniyle tüm kamu ve özel sağlık tesisleri teyakkuza geçirildi
YEREL HABERLER Elazığ'da deprem nedeniyle tüm kamu ve özel sağlık ...
Malatya'da depremden 40 saat sonra 12 yaşındaki Aysima kurtarıldı
YEREL HABERLER Malatya'da depremden 40 saat sonra 12 yaşındaki ...
Elazığ'dan giden ekipler Malatya'da baba ve kızı ile yeğeni 32 saat sonra kurtardı
YEREL HABERLER Elazığ'dan giden ekipler Malatya'da baba ve kızı ile ...
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ&#039;TA 7.7 VE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM; 5 BÖLGE SALLANDI, ÇOK SAYIDA İLDE YIKIM VAR (30)
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ'TA 7.7 VE 7.6 ...
KAHRAMANMARAŞ'TA 7.7 VE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM; 5 BÖLGE SALLANDI, ÇOK SAYIDA İLDE YIKIM VAR (30)
YEREL HABERLER KAHRAMANMARAŞ'TA 7.7 VE 7.6 BÜYÜKLÜĞÜNDE 2 DEPREM; 5 ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (30)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
(Görüntülü) POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
YEREL HABERLER POLİS MEMURUNUN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (28)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (26)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 ...
(Görüntülü) ELAZIĞ&#039;DA YIKILAN BİNADA YAPILAN KURTARMA ÇALIŞMALARI SIRASINDA İŞ MAKİNASI DOĞALGAZ BORUSUNU DELDİ.
YEREL HABERLER (Görüntülü) ELAZIĞ'DA YIKILAN BİNADA YAPILAN ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.