Elazığ’da 2 kuzenin kaybolmasına ilişkin 5 zanlı tutuklandı

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde 2 kuzenin kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İlçede Mustafa Y. (26) ve kuzeni Onur Y'nin birer gün arayla kaybolmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 2 Şubat'ta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe, Mustafa Y'nin kaçırdıktan sonra evlendiği iddia edilen N.N.Y'nin babasının da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 7 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Elazığ'ın Kovancılar ilçesinde iddiaya göre, Mustafa Y. (26) Sürekli köyünde yaşayan 21 yaşındaki N.N.Y'yi kaçırmıştı.

Kaçırdığı N.N.Y. ile resmi nikah kıyan Mustafa Y. bir süre önce kayıplara karışmış, olaydan bir gün sonra da Mustafa Y'nin kuzeni Onur Y. de kaybolmuştu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aralarında N.N.Y'nin babasının da olduğu 12 şüpheli gözaltına alınmıştı.





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