Elazığ'da jandarmadan depremzede kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

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ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte, aileleriyle köylerde barınan depremzede kadınları çiçeklerle karşıladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenledi.

Bu kapsamda ekipler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'dan evleri yıkıldığı ya da hasar gördüğü için Elazığ'a gelerek aileleriyle köylerde barınan depremzede kadınları ziyaret etti.

Ekipler ziyaretlerinde depremzede kadınların gününü kutlayarak çiçek taktim etti.





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