Elazığ'da jandarmadan depremzede kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da jandarma, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenledikleri etkinlikte, aileleriyle köylerde barınan depremzede kadınları çiçeklerle karşıladı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kentte çeşitli etkinlikler düzenledi.
Bu kapsamda ekipler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Malatya'dan evleri yıkıldığı ya da hasar gördüğü için Elazığ'a gelerek aileleriyle köylerde barınan depremzede kadınları ziyaret etti.
Ekipler ziyaretlerinde depremzede kadınların gününü kutlayarak çiçek taktim etti.