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ELAZIĞ (AA) - Sivrice ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 108. yıl dönümü dolaysıyla program düzenlendi.

Sivrice ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu önünde düzenlenen programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.



Cumhuriyet Ortaokulu konferansı salonda devam eden programda, öğrenciler şiirler okudu, türküler seslendirdi.



Programa, Kaymakam Efe Can Şahin, Belediye Başkan Vekili Ömer Bayar, Jandarma Komutanı Vekili Başçavuş Ali Yorgancıoğlu, İlçe Emniyet Müdür Vekili Cağlar Gökalp, şehit aileleri, gaziler, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

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