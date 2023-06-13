Elazığ'da çocuk şenliği düzenlendi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Arıcak ilçesinde düzenlenen çocuk şenliği renkli görüntüler oluşturdu.
Arıcak Kaymakamlığınca çocukların sosyal, sportif ve kültürel gelişimlerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinliğe köylerden minibüslerle getirilen çocukların da katılımı sağlandı.
İlçede ilk defa düzenlendiği ifade edilen şenlikte, şişme oyun parkurları, palyaço gösterisi, yüz boyama ve çeşitli oyunlarla çocuklar gönüllerince eğlendi.
Kaymakam Mesut Ateş'in de ziyaret ettiği çocuk şenliğinin 2 gün devam edeceği bildirildi.