Elazığ'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde büyükbaş hayvan çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmakkaya köyünde yaşayan S.O'nun 40 gün önce araziye otlamaları için bıraktığı 2 büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.
Yapılan çalışmanın sonucunda büyükbaş hayvanları çaldığı gerekçesiyle şüpheli M.D, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.