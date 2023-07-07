Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Elazığ'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 07.07.2023 - 16:15
        Elazığ'da büyükbaş hayvan çaldığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde büyükbaş hayvan çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çakmakkaya köyünde yaşayan S.O'nun 40 gün önce araziye otlamaları için bıraktığı 2 büyükbaş hayvanının kaybolduğu ihbarında bulunması üzerine çalışma başlattı.

        Yapılan çalışmanın sonucunda büyükbaş hayvanları çaldığı gerekçesiyle şüpheli M.D, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobil sürücüsü hafif yaralandı
        Aydınlatma direğine çarparak hurdaya dönen otomobil sürücüsü hafif yaralandı
        Elazığ'da 1'i yakıt yüklü 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Elazığ'da 1'i yakıt yüklü 2 otomobil çarpıştı: 6 yaralı
        Elazığ´da 3 katlı binanın çatısında yangın
        Elazığ´da 3 katlı binanın çatısında yangın
        Marketten cep telefonu hırsızlığı kamerada
        Marketten cep telefonu hırsızlığı kamerada
        Elazığ'da hafif ticari araç üst geçitten düştü: 2 yaralı
        Elazığ'da hafif ticari araç üst geçitten düştü: 2 yaralı
        Elazığ'da otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı
        Elazığ'da otomobil, şarampole devrildi: 6 yaralı