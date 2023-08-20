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        Elazığ'da aranan 2 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2023 - 15:39
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        Elazığ'da aranan 2 şüpheli yakalandı
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Maden ilçesinde farklı suçlardan aranan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, arananların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında şüpheliler A.G. ve F.E.Ç'nin Maden ilçesinde olduğunu tespit etti.

        Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu 3 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.G. ile 2 farklı silahlı yaralama olayının faili olarak aranan F.E.Ç. yakalandı.

        A.G ve F.E.Ç'nin yapılan üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ile 16 mermi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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