Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı

        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2023 - 23:56 Güncelleme: 23.08.2023 - 00:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir kişiyi silahla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 5 Ağustos'ta Kültür Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir kişiyi tabancayla yaraladıktan sonra kaçan şüphelinin, 15 suç kaydı bulunan S.K. (26) olduğunu belirledi.

        Teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli, bulunduğu adrese düzenlenen operasyonla yakalandı.

        S.K'nin üzerinde yapılan aramada, tabanca ve 6 mermi ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da hırsızlık yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı
        Boz ayının su içtiği sıvata girip serinlemesi fotokapana yansıdı
        Boz ayının su içtiği sıvata girip serinlemesi fotokapana yansıdı
        Elazığ'da ağır hasarlı evin yıkımı sırasında balkon çöktü: 2 yaralı
        Elazığ'da ağır hasarlı evin yıkımı sırasında balkon çöktü: 2 yaralı
        Elazığ'da boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı
        Elazığ'da boz ayının suyla serinlemeye çalıştığı anlar fotokapana takıldı
        Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Elazığ'da kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Elazığ'da art arda meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yar...
        Elazığ'da art arda meydana gelen iki zincirleme trafik kazasında 4 kişi yar...