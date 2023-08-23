Elazığ'da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, zanlıların bulunduğu 2 aracı kente girerken operasyonla durdurdu.
Araçlardan birinin stepnesine gizlenmiş 3 kilo 961 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan biri kadın 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.