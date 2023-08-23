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        Elazığ'da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2023 - 16:28 Güncelleme: 23.08.2023 - 16:28
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        Elazığ'da aracın stepnesinde 4 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da bir araçta uyuşturucu bulunmasıyla ilgili biri kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

        Teknik ve fiziki takip sonucu ekipler, zanlıların bulunduğu 2 aracı kente girerken operasyonla durdurdu.

        Araçlardan birinin stepnesine gizlenmiş 3 kilo 961 gram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan biri kadın 6 şüpheli hakkında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan adli işlem başlatıldı.

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