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        Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 21:41 Güncelleme: 25.08.2023 - 21:41
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        Elazığ'da dağ keçileri görüntülendi
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        ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da tarihi Harput Mahallesi'ne inen dağ keçisi sürüsü, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Dünya Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçileri insanlara yakın bir noktaya geldi.

        Harput Mahallesi'nde gezintiye çıkan bir vatandaş engebeli arazide dağ keçisi sürüsü olduğunu fark etti.

        Otluk alanda yiyecek arayan dağ keçileri cep telefonuyla görüntülendi.

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