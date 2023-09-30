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        Elazığ'da kepçe ile kamyon arasında sıkışan kişi öldü

        Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında kepçe ile kamyon arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2023 - 21:27 Güncelleme: 30.09.2023 - 21:27
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        Elazığ'da kepçe ile kamyon arasında sıkışan kişi öldü
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        Elazığ'da ağır hasarlı binanın yıkımı sırasında kepçe ile kamyon arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

        Sarayatik Mahallesi Kengerli Sokak'ta Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenerek ağır hasar alan binanın yıkımı sırasında 59 yaşındaki Ahmet B, kepçe ile kamyon arasına sıkıştı.

        Ağır yaralanan Ahmet B. olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Ahmet B, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis, kepçe operatörü İ.Ç. ve firma sahibi İ.E'yi gözaltına aldı.

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