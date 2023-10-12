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        Elazığ'da "17. Geleneksel Üzüm Festivali ve Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı

        Elazığ'da "17. Geleneksel Üzüm Festivali ve Bağ Bozumu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2023 - 17:29 Güncelleme: 12.10.2023 - 17:44
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        Elazığ'da "17. Geleneksel Üzüm Festivali ve Bağ Bozumu" etkinliği yapıldı
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        Elazığ'da "17. Geleneksel Üzüm Festivali ve Bağ Bozumu" etkinliği gerçekleştirildi.

        Elazığ Tarım ve Orman Müdürlüğünce Hoş köyünde düzenlenen etkinlikte, üzüm hasadı yapıldı, yerli üzüm türleri tanıtıldı, Elazığ Belediyesi mehteran takımı ve folklor ekibi gösteri sundu.

        Köhnü, ağın beyazı, kış kırmızısı ve iri salkım olmak üzere dört kategoride yarışmaya katılan 30 yetiştiricinin meyveleri ziraat mühendislerinden oluşan jüri tarafından görünüm, tat, aroma ve irilik bakımından değerlendirildi.

        Dereceye giren yarışmacılara plaket ve ödül verildi.

        Festivale katılan Elazığ Valisi Ömer Toraman, beraberindeki protokol üyeleri, etkinlikte ipe geçirilen cevizleri, üzüm ve un karışımından yapılan bulamaca batırarak orcik yaptı.

        Vali Toraman, yaptığı açıklamada, Elazığ'ın üzüm üretiminde Türkiye'de önemli sıralarda olduğunu söyledi.

        Bugün çiftçilerin bağ bozumu ve üzüm hasadının sevincine ortak olduklarını ifade eden Toraman, yapılan hasadın bereketli geçmesini diledi.

        Elazığ’da tarımsal üretimlerde gelir getirici ürünlerin çoğaldığını aktaran Toraman, şöyle konuştu:

        "Elazığ’da hemen hemen bütün tarımsal ürünlerinde önceki yıllara mukayeseyle ciddi bir üretim artışı var. Bu bereketin devem etmesini diliyoruz. Elazığ tarımsal üretimde önce kendi kendine yetecek daha sonra diğer vilayetlerimize ürünlerini satacak. Dünyadaki gelişmeler bize şunu gösterdi. Tarımsal üretim stratejik bir üretim. Sanayi üretiminden geri kalır bir yanı yok. Yeri geldiğinde paranız olsa dahi buğdayı alamıyorsunuz. Ukrayna-Rusya savaşında bunu gördük. Dolayısıyla buğday deyip küçümsememek lazım. Bu zenginlikleri bu çeşitleri korumamız lazım."

        - "Bu yıl beklentimiz rekoltenin yaklaşık 78 bin ton ile 80 bin ton arasında gerçekleşeceğidir"

        Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç da Elazığ'ın iklim yapısı dolayısıyla üzüm üretimine uygun bölge olduğunu söyledi.

        Elazığ'da 110 dekar tarım arazisinde üzüm üretimi yapıldığını dile getiren Kılıç, şunları kaydetti:

        "Bu alanda 80-90 ton arasında değişen bir üzüm üretimini yapıyoruz. ilimiz 2022 yılında 77 bin 439 ton üretimiyle Türkiye genelinde sekizinci sırada yer aldı. Üzüm üretimi değeri bakımından baktığımız zaman 2021 yılında 337 milyon lira, 2022 yılında 734 milyon lira olarak ilimiz ekonomisine bir girdi sağladı. 2023 yılı itibarıyla bu yıl beklentimiz ilimizdeki rekoltenin yaklaşık 78 bin ton ile 80 bin ton arasında gerçekleşeceğidir. Günümüz rakamlarıyla bu değeri çarptığımızda elde edeceğimiz rakam 1.5 milyar liranın üzerinde bir rakamdır. Bir önceki yıla baktığımızda bu rakamın yüzde yüzlük bir artış ifade ettiğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Üzüm hasadında dönemsel olarak 1700 kişiye iş istihdamı sağlamış oluyoruz."

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