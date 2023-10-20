Baskil Kaymakamı Kundakçı'dan okullara ziyaret
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı yeni açılan Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı yeni açılan Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Kaymakam Kundakçı Baskil İmam Hatip Ortaokulu ve İmam Hatip Lisesini ziyaret etti, öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.
Sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet eden Kundakçı, onlara başarılar diledi.
Kaymakam Kundakçı'ya ziyaretinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden idareciler de eşlik etti.