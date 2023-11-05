Keban Kaymakamı Furkan Atalık'tan köylere ziyaret Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bazı köyleri ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bazı köyleri ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

Kaymakam Atalık, ilçeye bağlı Aslankaşı, Taşkesen, Büklümlü, Sağdıçlar ve Ulupınar köylerine ziyarette bulundu.

Atalık, vatandaşlar ve muhtarlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.