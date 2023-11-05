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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık'tan köylere ziyaret

        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bazı köyleri ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 15:14 Güncelleme: 05.11.2023 - 15:24
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık'tan köylere ziyaret
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        Keban Kaymakamı Furkan Atalık, bazı köyleri ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaymakam Atalık, ilçeye bağlı Aslankaşı, Taşkesen, Büklümlü, Sağdıçlar ve Ulupınar köylerine ziyarette bulundu.

        Atalık, vatandaşlar ve muhtarlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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