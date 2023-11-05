HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu partisinin Elazığ 4. Olağan İl Kongresi'ne katıldı: HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin'in 30 gündür çok büyük bir katliam yaşadığını, kelimelerin orada yaşananları anlatmaya yetmediğini belirterek, "'Putin savaş suçu işliyor' diye harekete geçen uluslararası mekanizmalar, İsrail için çok ağır ve isteksiz." dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Filistin'in 30 gündür çok büyük bir katliam yaşadığını, kelimelerin orada yaşananları anlatmaya yetmediğini belirterek, "'Putin savaş suçu işliyor' diye harekete geçen uluslararası mekanizmalar, İsrail için çok ağır ve isteksiz." dedi.

Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen HÜDA PAR Elazığ 4. Olağan İl Kongresi Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Kongreye katılan Yapıcıoğlu, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepkilerini dile getirdi.

Yapıcıoğlu, şöyle konuştu:

"Filistin 30 gündür çok büyük bir katliam yaşıyor, kelimeler gerçekten orada yaşananları anlatmaya yetmiyor, vahşet deseniz o boyutu çoktan aştı. Daha önce de insanlık tarihi vahşetler, katliamlar ve soykırımlar gördü fakat bu kadar pervasızca, insanların gözü önünde, kameraların önünde, canlı yayınlarda her türlü insani değeri ve kuralı bu kadar pervasızca çiğneyen vahşi bir grup daha görülmemiştir. İnsanlığın gözünün içine baka baka her türlü vahşeti işliyorlar, savaşlarda kullanılması yasak silahları kullanmakta ve bunu kayda geçirmekte herhangi bir beis görmüyorlar. Binlerce çocuğu katletmekten geri durmuyorlar, bunu kendilerine birileri hatırlattığında da 'bunlar savaşın acı gerçekleri, bunlar normaldir' deyip yüzsüzce işin içinden sıyrılabiliyorlar."

Filistinlilerin kurtuluşu için atılan en küçük adımın dahi değerli olduğunu dile getiren Yapıcıoğlu, Müslümanların oradaki kardeşlerinin sesini duyurabilmesi için meydanlara çıkıp yürüyüş ve miting yapmasının, yardım kampanyaları düzenlemesinin önemine işaret etti.

Yapıcıoğlu, Filistin'e destek amacıyla İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde İstanbul'dan yola çıkan "Filistin İçin Özgürlük Konvoyu"nda yer alanların Adana'daki İncirlik Üssü önünde İsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmesine değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buradan Filistin'deki zulmü durdurmak adına herhangi bir şey yapan bütün kardeşlerimize, bütün İslam alemine sesleniyorum; destek namına ne yapıyorsanız değerlidir ancak lütfen destek namına yaptığınız şeylerde, dikkatleri Gazze'deki mezalimden başka noktalara çekecek, gündemi değiştirecek noktalara asla vardırmayın."

Yapıcıoğlu, Gazze'de dünyanın gözü önünde soykırım yapıldığını, insanlığa karşı bir suç işlendiğini belirterek, bu soykırımın canlı yayınlarda da insanlar tarafından görüldüğünü aktardı.

Rusya-Ukrayna savaşına da değinen Yapıcıoğlu, "Yaklaşık 10 bin civarında can kaybı yaşandı ve bunlardan 500 kadarı çocuktu ama Gazze'de sadece bir haftada meydana gelen katliamlarda şehit olan çocuklarımızın sayısı 20 ayda Ukrayna'da ölen çocukların sayısından daha fazla. Buna rağmen 'Putin savaş suçu işliyor' diye harekete geçen uluslararası mekanizmalar, İsrail için çok ağır ve isteksiz." ifadelerini kullandı.