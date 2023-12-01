Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Baskil Ülkü Ocakları Başkanı Özkan Kızılkaya'dan Kaymakam Kundakçı'ya ziyaret

        Baskil Ülkü Ocakları Başkanı Özkan Kızılkaya, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 01.12.2023 - 12:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Baskil Ülkü Ocakları Başkanı Özkan Kızılkaya'dan Kaymakam Kundakçı'ya ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baskil Ülkü Ocakları Başkanı Özkan Kızılkaya, Baskil Kaymakamı Ömer Tuğrul Kundakçı'yı ziyaret etti.

        Beraberinde yönetim kurulu üyeleri ile Kaymakam Kundakçı'yı ziyaret eden Kızılkaya, gerçekleşen görüşmede ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu.

        Kızılkaya, nazik kabulleri için Kundakçı'ya teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Köprüdeki yapay zeka reklamları için suç duyurusu!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Seçil Erzan'a 500 bin dolar veren zabıtanın "Pes" dedirten ifadesi!
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ilk toplantının tarihi belli oldu
        UEFA ülke puanı sıralaması
        UEFA ülke puanı sıralaması
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        Semih Kaya için zorla getirme kararı!
        "Rezil bir sonuç"
        "Rezil bir sonuç"
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        6 çocuk annesinin resmi nikah mücadelesinde emsal karar!
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        12 bin yıllık Hasankeyf'te keşfedildi
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        Tesla'nın pick-up modelinin fiyatı açıklandı
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        Gülmek için Ölümlü Dünya 2, ağlamak için Balina
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        "Bu savaşın en büyük kaybedeni Netanyahu"
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        O şiddetli sağanak topraktan süzüldü! Doluluk oranı ikiye katlandı!
        Önce adrenalin sonra sükut
        Önce adrenalin sonra sükut
        Togg'a ÖTV zammı
        Togg'a ÖTV zammı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        'Kızıldeniz'de Smith'e sarıldı
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        "İnsani ara" bitti, Gazze yeniden bombalanıyor!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar
        iPhone'a zam geldi: işte yeni fiyatlar

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i...
        Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 şüpheliden 1'i...
        Elazığ'da Filistin için düzenlenen kampanyaya destek sürüyor
        Elazığ'da Filistin için düzenlenen kampanyaya destek sürüyor
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da asayiş operasyonlarında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı yakalandı
        Köyde kurduğu tandır ekmek fırınında 7 kadına istihdam sağladı
        Köyde kurduğu tandır ekmek fırınında 7 kadına istihdam sağladı