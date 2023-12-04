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        Elazığ'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı

        Elazığ'da düzenlenen "Cımbız" operasyonunda kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 13:26 Güncelleme: 04.12.2023 - 13:26
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        Elazığ'da kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 16 şüpheli yakalandı
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        Elazığ'da düzenlenen "Cımbız" operasyonunda kamuyu zarara uğrattıkları iddiasıyla 16 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu kurum ve kuruluşları zararına nitelikli dolandırıcılık, rüşvet, resmi belgede sahtecilik, görevi kötüye kullanma, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçları konusunda çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda gençlerin iş gücüne kazandırılması, nitelikli iş gücünün artırılması ile eğitim sistemi ve çalışma hayatı arasındaki ilişkinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen çeşitli programlar ve projelerin suistimal edilerek kentte bulunan bazı şirketlerin kamu kurumu zararına dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edildi.

        Yasal düzenlemeye aykırı faaliyet yürüterek haksız menfaat elde ettikleri belirlenen çoğunlukla güzellik bakım merkezi olarak faaliyet yürüten bazı işletmeler, işletme sahipleri ve çalışanları ile bazı kamu görevlilerinin 2023 yılı içerisinde ilde yaklaşık 7 milyon 400 bin lira kamu zararına sebebiyet verdikleri anlaşıldı.

        Kamu zararının belirlenmesi amacıyla titizlikle incelenen hesap hareketleri ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporu neticesinde tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 16 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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