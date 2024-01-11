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        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Regaip Kandili mesajı

        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 13:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 13:44
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        Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Regaip Kandili mesajı
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        Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

        Başkan Akmurat, mesajında, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

        Kandilin manevi duyguları ve gönülleri aydınlatan gün olduğunu belirten Akmurat, ülke ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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