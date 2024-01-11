Baskil Belediye Başkanı Akmurat'tan Regaip Kandili mesajı

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, Regaip Kandili dolayısıyla mesajı yayımladı.

Başkan Akmurat, mesajında, Regaip Kandili'nin hayırlara vesile olmasını diledi.

Kandilin manevi duyguları ve gönülleri aydınlatan gün olduğunu belirten Akmurat, ülke ve tüm insanlık alemine mutluluk ve huzur getirmesini temenni etti.