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        Elazığ'da maden işçileri iş bırakma eylemi yaptı

        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçiler, ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2024 - 21:51 Güncelleme: 02.07.2024 - 21:51
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        Elazığ'da maden işçileri iş bırakma eylemi yaptı
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        Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçiler, ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

        İncebayır köyü mevkisindeki krom madeni ocağında çalışan yaklaşık 300 işçi iş bırakarak maden ocağı önünde beklemeye başladı.

        İşçilerin eylemine, maden ocağına gelen Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu da destek verdi.

        Alacakaya Belediye Başkanı Altınışık, yaptığı açıklamada, maden ocağında çalışan işçilerin dünden bu yana iş bırakma eylemi yaptığını belirterek, talepleri yerine getirilene kadar işçilerin yanlarında olacaklarını söyledi.

        Altınışık, "Bekleyeceğiz, inşallah çözüme de kavuşacağız ama burada lütfen taşkınlık, tartışma olmasın. Siz sadece haklarınızı talep ediyorsunuz." dedi.

        Kovancılar Belediye Başkanı Gök ise işçilerin haklarını talep ettiğini belirtti.

        Maden işçilerin zorlu şartlar altında, canları pahasına, yer altında çalıştıklarını dile getiren Gök, şunları söyledi:

        "Bu insanların taleplerinin yerine getirilmesi gerekir. Bu emekçi kardeşlerimize her zaman destek olmaya hazırız. Burada önemli konulardan biri de sendikal haklarının verilmesi lazım."

        Palu Belediye Başkanı Septioğlu da işçilerin sadece talepleri için iş bırakma eylemi yaptığını belirterek, bu taleplerin yerine getirilmesi için şirket yetkilileriyle görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

        Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Ormanoğlu, işçilerin eylemini desteklediklerini, belediye başkanları olarak yanlarında olduklarını söyledi.

        İşçiler adına konuşan Erdem Güldemir de 6 aydır yöneticilerle görüşme halinde olduklarını belirterek, şöyle dedi:

        "Taleplerimizin yerine getirilmemesinden dolayı iş bırakma eylemine başladık. Temel taleplerimizden biri taban maaşın yükseltilmesi, ikincisi banka promosyonu verilmesi, üçüncüsü ikramiye ödenmesi, dördüncüsü ise fazla mesai ücretinin artırılması."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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