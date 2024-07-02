Elazığ'da maden işçileri iş bırakma eylemi yaptı

Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde özel bir şirkete ait maden ocağında çalışan işçiler, ücret artışı ve mali haklarının iyileştirilmesi talebiyle iş bırakma eylemi yaptı.

İncebayır köyü mevkisindeki krom madeni ocağında çalışan yaklaşık 300 işçi iş bırakarak maden ocağı önünde beklemeye başladı.

İşçilerin eylemine, maden ocağına gelen Alacakaya Belediye Başkanı Zafer Altınışık, Kovancılar Belediye Başkanı Vahap Gök, Palu Belediye Başkanı Muhammet Septioğlu, Akçakiraz Belde Belediye Başkanı İbrahim Ormanoğlu da destek verdi.

Altınışık, "Bekleyeceğiz, inşallah çözüme de kavuşacağız ama burada lütfen taşkınlık, tartışma olmasın. Siz sadece haklarınızı talep ediyorsunuz." dedi.

Alacakaya Belediye Başkanı Altınışık, yaptığı açıklamada, maden ocağında çalışan işçilerin dünden bu yana iş bırakma eylemi yaptığını belirterek, talepleri yerine getirilene kadar işçilerin yanlarında olacaklarını söyledi.

"Bu insanların taleplerinin yerine getirilmesi gerekir. Bu emekçi kardeşlerimize her zaman destek olmaya hazırız. Burada önemli konulardan biri de sendikal haklarının verilmesi lazım."

Palu Belediye Başkanı Septioğlu da işçilerin sadece talepleri için iş bırakma eylemi yaptığını belirterek, bu taleplerin yerine getirilmesi için şirket yetkilileriyle görüşmeye hazır olduklarını kaydetti.

Akçakiraz Belde Belediye Başkanı Ormanoğlu, işçilerin eylemini desteklediklerini, belediye başkanları olarak yanlarında olduklarını söyledi.