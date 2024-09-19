Kovancılar'da altyapı çalışması devam ediyor

Gök, alt ve üstyapı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini, ayrıca ilçe merkezinde peyzaj ve ağaçlandırma çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Belediye Başkanı Vahap Gök, devam eden çalışmaları yerinde inceledi, ilgili personelden çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

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