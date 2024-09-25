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        Elazığ'da 472 bin ağaçta yetiştirilen bademde hasat zamanı

        Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:18 Güncelleme: 25.09.2024 - 14:27
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        Elazığ'da 472 bin ağaçta yetiştirilen bademde hasat zamanı
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        Elazığ'da yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

        Kentte badem üretimin yaygın olarak yapıldığı, merkeze bağlı Çatalharman köyünde hasat dolayısıyla tören düzenlendi.

        Vali Numan Hatipoğlu, törende yaptığı konuşmada, yıl boyunca emek veren çiftçilerin hasat sevinçlerine ortak olduklarını söyledi.

        Badem üretiminde çiftçilerin emekleriyle büyük yol alındığını aktaran Hatipoğlu, şöyle konuştu:

        "Çiftçilerimizi tebrik ediyoruz, muazzam çalışma gerçekleştiriyorlar. Keban havzasında ürün arttırma gibi bir hedefimiz var. Bu doğrultuda da Elazığ genelinde yaklaşık 32 bin dekarlık alanda badem arazileri inşa edildi. Bu da ülkemiz için çok önemli. İlimize 400 milyon liraya yakın bir girdi demektir."

        Çeşitli desteklerle üretim alanlarının artırılmasının hedeflendiğini belirten Hatipoğlu, tarımı çeşitlendirmenin önemli olduğunu anlattı.

        Elazığ'da ürün çeşitliliğin arttırılması doğrultusunda çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Hatipoğlu, şöyle devam etti:

        "Aynı zamanda bu alanlar tarımın endüstriyel hale dönüştürülmesi ve modernleştirilmesi anlamında da çok muazzam örnekler teşkil ediyor. Fırat havzası dünyanın en verimli alanlarından biri. Ürün çeşitliliğinin ve arazi verimliliğinin artması noktasında bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz."

        Daha sonra yaklaşık 32 bin dekar alanda bulunan 472 bin ağaçta yetiştirilen bademin hasadına başlandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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