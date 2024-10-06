Elazığ'da piyasaya sahte dolar süren kişi tutuklandı

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuyumcular pasajında bir iş yerinde altın ve Türk lirası karşılığında piyasaya sahte dolar satışına ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

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