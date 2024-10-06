Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da piyasaya sahte dolar süren kişi tutuklandı

        Elazığ'da bir iş yerinde piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 14:03 Güncelleme: 06.10.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da piyasaya sahte dolar süren kişi tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'da bir iş yerinde piyasaya sahte dolar sürdüğü tespit edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kuyumcular pasajında bir iş yerinde altın ve Türk lirası karşılığında piyasaya sahte dolar satışına ilişkin 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Ekiplerce adreste yapılan aramada 50 dolarlık 409 sahte banknot ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Platonik aşık dehşetinde can kaybı 2'ye çıktı
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Üniversite sistemi değişiyor mu? YÖK'ten açıklama
        Arda Güler rest çekti!
        Arda Güler rest çekti!
        İzmir Körfezi'ne ilişkin eylem planı açıklanacak
        İzmir Körfezi'ne ilişkin eylem planı açıklanacak
        Arbedeye yol açan istinat faciası!
        Arbedeye yol açan istinat faciası!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Kasımpaşa'ya VAR engeli!
        Acı veda
        Acı veda
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        "Bir SIM kart bazen kalaşnikof etkisi yapar"
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        OECD'den 'küresel borçluluk' uyarısı
        "Bir sapığım var"
        "Bir sapığım var"
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        51. Bölge: Uzaylılar mı, gizli uçaklar mı?
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        İsrail'den Beyrut'a "en şiddetli" saldırı!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Beşiktaş, Gaziantep'te üç puan peşinde!
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Kilometrelerce kuyruk oluştu
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Aslan yara sarmak istiyor!
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Şöhret kapısını birlikte araladılar
        Türkiye'nin panoraması
        Türkiye'nin panoraması
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Dünya haritasından silinmiş devletler!
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Orta Çağ’ın en yanlış anlaşılan tıbbi giysisi
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı
        Kasımpaşa'da skandal VAR kararı

        Benzer Haberler

        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da fuhuş operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirild...
        Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçirild...
        Elazığ'da PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
        Elazığ'da PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak imha edildi
        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası
        Keban'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası
        Ağın'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu sunum yapıldı
        Ağın'da "Peygamberimiz ve şahsiyet inşası" konulu sunum yapıldı
        Elazığ'da öğrenciler Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi
        Elazığ'da öğrenciler Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezdi