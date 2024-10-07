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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Elazığ'da protesto edildi

        Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 21:55 Güncelleme: 07.10.2024 - 21:55
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        İsrail'in Filistin'e saldırıları Elazığ'da protesto edildi
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        Elazığ'da İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

        El-Aksa Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

        Yapılan konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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