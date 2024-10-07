İsrail'in Filistin'e saldırıları Elazığ'da protesto edildi

Yapılan konuşmaların ardından Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okundu.

El-Aksa Platformu tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılanlar ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla sık sık tekbir getirdi, İsrail aleyhine slogan attı.

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