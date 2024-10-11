Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın ilçesinde üreticilere 125 ton tohum desteği

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 234 üreticiye 125 ton tohum dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 20:25 Güncelleme: 11.10.2024 - 20:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın ilçesinde üreticilere 125 ton tohum desteği
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 234 üreticiye 125 ton tohum dağıtıldı.

        Ağın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakamlık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "DAP ile Elazığ'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi" kapsamında üreticilere arpa, buğday, macar fiği ve yem bezelyesi tohumu verildi.

        Proje kapsamında ilçede ekilmeyen 5 bin 500 dekar tarım alanı da üretime dahil edildi.

        Programa, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul’a yağmur geliyor
        İstanbul’a yağmur geliyor
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Polis katili için iddianame hazırlandı
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Teklif TBMM'de! Kredi kartlarından savunma sanayii fonu ücreti alınacak
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Onlarca hayvanı katlettiler iddiası!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        Hacıosmanoğlu’ndan yabancı VAR hakemine veto!
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        11 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Green Card başvurularında nelere dikkat edilmeli?
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        Daha 15 yaşındaydı! Bir anda fenalaştı! Okulda ölüm!
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        'İnternetin koruyucu azizinin' hikayesi
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        ABD'den Türkiye'yle enerjide işbirliği mesajı
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        Wanda Nara'dan Icardi'ye: Arjantin'e dön!
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        "Bulut olmazsa yapay zeka gelişemez"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'da
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Neandertallerin sonunu biz mi getirdik?
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kebaptan tekila kokoreçten votka ve viski çıktı
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Kuyu mezarlardan çıktı... "Dünyada ve Anadolu'da çok nadir"
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Montella'nın Karadağ 11'i
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle ilk kez görüntülendi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!
        O generalin rütbesi alındı! Apoletleri söküldü!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Elazığ'da çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
        Keban'da üreticiler kayısı bahçelerini koruma konusunda bilgilendirildi
        Keban'da üreticiler kayısı bahçelerini koruma konusunda bilgilendirildi
        Tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli darbedildi
        Tartıştığı kişiyi tabancayla vuran şüpheli darbedildi
        Pençe-Kilit şehidi Elazığ'da toprağa verildi (2)
        Pençe-Kilit şehidi Elazığ'da toprağa verildi (2)
        GÜNCELLEME - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Elazığ'da son yolculuğun...
        GÜNCELLEME - Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan Elazığ'da son yolculuğun...
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için Elazığ'da tören düzenlendi
        Şehit Piyade Sözleşmeli Er Sefer Alan için Elazığ'da tören düzenlendi