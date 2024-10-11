Ağın ilçesinde üreticilere 125 ton tohum desteği

Elazığ'ın Ağın ilçesinde 234 üreticiye 125 ton tohum dağıtıldı.

Ağın Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen programda, Kaymakamlık ve DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen "DAP ile Elazığ'da Tarımsal Üretim Artıyor Projesi" kapsamında üreticilere arpa, buğday, macar fiği ve yem bezelyesi tohumu verildi.

Proje kapsamında ilçede ekilmeyen 5 bin 500 dekar tarım alanı da üretime dahil edildi.

Programa, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu, Tarım ve Orman İl Müdürü Saadettin Taşkesen, Ağın İlçe Tarım ve Orman Müdürü Abdülaziz Gündüz, Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin, Keban Ziraat Odası Başkanı Ebubekir İkinci, kurum müdürleri ve çiftçiler katıldı.