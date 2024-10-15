Keban'da "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında çalışanlara eğitim

Bu kapsamda Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okullarda "İş Gücü Uyum Programı" kapsamında çalışanlara öğretmenler tarafından eğitim verildi.

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