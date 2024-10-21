Keban Kaymakamı Atalık, ceviz hasadına katıldı

Hasada, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nurullah Sevgi ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin de katıldı.

Atalık, üreticilere ürünlerinin bol ve bereketli olması temennisinde bulundu.

Kaymakam Atalık, Akgömlek köyünde bir üreticiye ait bahçede, ceviz hasadına katılarak, üreticilerle görüştü, onlarla sohbet etti.

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