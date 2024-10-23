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        Keban'da kayısı hastalıkları bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından kayısı bahçelerinde hastalıklarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2024 - 14:39 Güncelleme: 23.10.2024 - 14:39
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        Keban'da kayısı hastalıkları bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü tarafından kayısı bahçelerinde hastalıklarla ilgili bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Keban İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü toplantı salonunda Malatya Kayısı Araştırma Enstitüsü ziraat mühendisleri Mert Baran ve Mehmet Sönmez, son yıllarda kayısı bahçelerinde kayısı ağaçlarında kurumaya neden olan kapnodis zararlısı ve diğer kayısı hastalıklarıyla ilgili üreticileri bilgilendirdi.

        Toplantıya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin ve kayısı üreticisi çiftçiler katıldı.

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