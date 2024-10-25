Ağın'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" tanıtıldı

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesi amacıyla köylerde bilgilendirme toplantısı yaptı.

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