Ağın'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" tanıtıldı
Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında çiftçiler bilgilendirildi.
Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında çiftçiler bilgilendirildi.
Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesi amacıyla köylerde bilgilendirme toplantısı yaptı.
Saraycık, Yedibağ, Altunayva köylerinde çiftçilerle bir araya gelen personel, yeni model hakkında bilgi verdi.
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