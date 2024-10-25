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        Ağın'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" tanıtıldı

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 17:24 Güncelleme: 25.10.2024 - 17:24
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        Ağın'da "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" tanıtıldı
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        Elazığ'ın Ağın ilçesinde "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında çiftçiler bilgilendirildi.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli, Tarım ve Orman Bakanlığının uygulamaya koyduğu "Tarımda Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" hakkında çiftçilerin bilgilendirilmesi amacıyla köylerde bilgilendirme toplantısı yaptı.

        Saraycık, Yedibağ, Altunayva köylerinde çiftçilerle bir araya gelen personel, yeni model hakkında bilgi verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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