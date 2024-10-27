Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı

Göl çevresinde piknik ya da gezinti yapan vatandaşların çevre temizliği konusunda duyarlı olması yönünde çağrı yapıldı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çevrenin korunması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla göl kıyısında başlatılan temizlik çalışması sürüyor.

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