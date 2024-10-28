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        Baskil Kaymakamı Türker'den kan bağışı kampanyasına destek

        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 10:20 Güncelleme: 28.10.2024 - 11:10
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        Baskil Kaymakamı Türker'den kan bağışı kampanyasına destek
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        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

        Baskil Hükümet Konağı bahçesindeki Türk Kızılay kan bağışı aracına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

        Kaymakam Türker de araçta kan bağışında bulundu.

        Türker, "Kan bağışı hayat kurtarır", "Kan ver can ver" ve "Birbirimize candan bağlıyız" sloganlarının önemine dikkati çekerek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

        Türker, "Kan vermek insan sağlığı için önemlidir. Hastalara da yardımcı olmak güzel bir davranıştır. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecektir." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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