Baskil Kaymakamı Türker'den kan bağışı kampanyasına destek

Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Baskil Hükümet Konağı bahçesindeki Türk Kızılay kan bağışı aracına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Kaymakam Türker de araçta kan bağışında bulundu.

Türker, "Kan bağışı hayat kurtarır", "Kan ver can ver" ve "Birbirimize candan bağlıyız" sloganlarının önemine dikkati çekerek, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

Türker, "Kan vermek insan sağlığı için önemlidir. Hastalara da yardımcı olmak güzel bir davranıştır. Bundan sonra da desteklerimiz devam edecektir." dedi.