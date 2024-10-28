Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 14:46 Güncelleme: 28.10.2024 - 15:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağın'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Ağın ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören yapıldı.

        Ağın Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Kaymakam Furkan Taha Türkmenoğlu ve Belediye Başkanı Şeref Çakar Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törene, kamu kurumları, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Gökdelenin 43. katından düşmüştü! Not defteri ortaya çıktı!
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        Muş'ta tren kazası: Makinist hayatını kaybetti
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        7 kız çocuğuna 'cinsel istismar' iddiası! Kadın kuaförü tutuklandı!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        'Silahlı saldırılara' karşı hırsızlık operasyonu!
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Yenidoğan çetesi davası başlıyor: Bebek katilleri hakim karşısına çıkıyor
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        S&P'den olumsuz beklentim yok
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        "Kerem hat-trickoğlu!"
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        Eşine kurşun yağdırdı! Şaşırtan savunma!
        İstanbul'da makarna yedi
        İstanbul'da makarna yedi
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Keban'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları
        Baskil'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı
        Baskil'de TSKGV tanıtım toplantısı yapıldı
        Baraj sahasını mesken tutan yavru dağ keçisini biberonla besliyorlar
        Baraj sahasını mesken tutan yavru dağ keçisini biberonla besliyorlar
        Baskil Kaymakamı Türker'den kan bağışı kampanyasına destek
        Baskil Kaymakamı Türker'den kan bağışı kampanyasına destek
        Baskil Kaymakamı Türker'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Baskil Kaymakamı Türker'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı
        Hazar Gölü çevresinde temizlik çalışması yapıldı