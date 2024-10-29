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        Keban'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla etkinlik yapıldı

        Elazığ'ın Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:13
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        Keban'da Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla etkinlik yapıldı
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        Elazığ'ın Keban ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

        Kaymakamlık ve belediye tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılı dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen programda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

        Keban Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri Filiz Şeflek ve Burak Çeçen'in Atatürk'ün sevdiği şarkıları seslendirdiği etkinlikte, sanatçı Aygün Çam da konser verdi.

        Katılımcılarla Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nin okunduğu programda, Cumhuriyetin 101. yıl dönümü dolayısıyla 101 dilek feneri uçuruldu, Seftil Tepesi'nden de 101 havai fişek atıldı.

        Etkinliğe, Kaymakam Furkan Atalık, Belediye Başkanı Yücel Doğan, kamu kurumlarının yöneticileri, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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