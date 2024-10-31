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        Elazığ'da tavuk çiftliğinde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü

        Elazığ'da tavuk çiftliğinde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 10:45 Güncelleme: 31.10.2024 - 10:45
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        Elazığ'da tavuk çiftliğinde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi öldü
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        Elazığ'da tavuk çiftliğinde kalorifer kazanının patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

        Merkeze bağlı Alaca köyünde dün akşam bir tavuk çiftliğinin kazan dairesindeki kalorifer kazanı henüz öğrenilemeyen nedenle patladı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yapılan incelemede, patlama esnasında kazan dairesinde bulunan çiftlikte çalışan M.E.N'nin (29) hayatını kaybettiği belirlendi.

        M.E.N'nin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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