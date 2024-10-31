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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 16:18 Güncelleme: 31.10.2024 - 16:18
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılarına ve kullananlara yönelik çalışma gerçekleştirdi.

        Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Aramalarda, 207,01 gram esrar, 5,66 gram metamfetamin, 6,81 gram kannabinoid, uyuşturucu nitelikte 5 hap, sentetik ecza ve hassas terazi ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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