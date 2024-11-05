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        Harun öğretmen kurumların atıl bilgisayarlarını yenileyip okullara hediye ediyor

        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da öğretmenlik yapan Harun Reşit Tanyıldızı, kurumlardan temin ettiği arızalı, atıl durumdaki bilgisayarları onarıp okulların hizmetine sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2024 - 11:06 Güncelleme: 05.11.2024 - 11:15
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        Harun öğretmen kurumların atıl bilgisayarlarını yenileyip okullara hediye ediyor
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        SUAT ÖZTÜRK - Elazığ'da öğretmenlik yapan Harun Reşit Tanyıldızı, kurumlardan temin ettiği arızalı, atıl durumdaki bilgisayarları onarıp okulların hizmetine sunuyor.

        Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Alanında eğitim veren öğretmen Tanyıldızı, 24 Ocak 2020'de yaşanan, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki deprem ve sonrasında etkili olan Kovid-19 salgını nedeniyle uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmak için "Sen de Katıl E-Öğrenmeye Projesi"ni hayata geçirdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği proje kapsamında okullarda ve kurumlarda atıl durumda bulunan bilgisayarları toplayan Tanyıldızı, okulda kurulan atölyede derslerden arta kalan zamanlarda onarım yaparak bilgisayarları yeniden kullanıma hazır hale getiriyor.

        Tanyıldızı, yenilenen bilgisayarları ihtiyacı olan öğrencilere ve okullara ulaştırarak kamu kaynaklarının verimli kullanılması sağlarken "Sıfır Atık Projesi"ne de katkı sunuyor.

        - "Yüzlerce bilgisayar parçasını çöp olmaktan kurtardık"

        Tanyıldızı, AA muhabirine, deprem ve salgın sürecinde başladığı bilgisayar onarımını gönüllü olarak 4 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

        Uzaktan eğitimin sürdüğü dönemde bu sayede birçok öğrencinin hayatına dokunduğunu ifade eden Tanyıldızı, "Kamu kurumlarında, atıl durumda olan ekonomik ömrünü doldurmuş, arızalı bilgisayarları alıp atölyede öğrencilerimle tamir ediyoruz. Çalıştırdığımız bilgisayarlara gerekli format ve yazılımları yükledikten sonra bilgisayarları ihtiyacı olan öğrenci ve okullara ücretsiz dağıtıyoruz. 2020'den bu yana yaklaşık 150 bilgisayarın dağıtımını gerçekleştirdim." diye konuştu.

        Bu projeye destek olmak isteyenlerden kullanmadıkları bilgisayarı İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etmelerini isteyen Tanyıldızı, herkesten destek beklediklerini belirtti.

        Tanyıldızı, yenilediği ve teslim ettiği bilgisayarlar için ihtiyaç durumunda yine onarım hizmeti sunduğunu da dile getirerek, mezun olup üniversiteye yerleşen öğrencilerden hala onardığı bilgisayarları kullananların olduğunu anlattı.

        Ders saatleri dışında zamanının büyük bölümünü bu işe ayırdığını anlatan Tanyıldızı, şunları kaydetti:

        "Bağış yoluyla gelen yüzlerce bilgisayar parçasını çöp olmaktan kurtardık. 'Sıfır Atık Projesi'ne de destek oluyoruz. Ayrıca projemiz kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına, kamu israfının önüne geçilmesine de katkıda bulunuyor. Fırsat bulduğum her vakitte atölyeme geçip bu bilgisayarları geri dönüşümle kullanılabilir hale getirmek için çaba gösteriyorum."

        Tanyıldızı, projeyi gücü yettiğince sürdürmek istediğini belirtti.

        Projeye gönüllü destek veren öğrencilerden Ali Ekrem Akgül, bu sayede tecrübe de kazandıklarını, bilgisayarın iç donanımı konusunda bilgi sahibi olmaya başladıklarını söyledi.

        Akgül, "Bu proje bize her anlamda katkı sağladı. Yaptığımız işle başkalarına yardımcı olmak bizi motive ediyor." ifadelerini kullandı.

        Deniz Buğra Ak da bilgisayarlara ilgisinin olduğunu anlatarak, projeye katkı sunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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