Elazığ'da 302 deprem konutu için kura çekildi

Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli depremin ve 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından evleri yıkılan ya da ağır hasarlı hale gelen vatandaşlar için inşa edilen 302 konutun kura çekimi yapıldı.

24 Ocak 2020'de Sivrice merkezli gerçekleşen 6,8 büyüklüğündeki deprem ile Kahramanmaraş'ta meydana gelen Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Elazığ'da, evleri yıkılan veya ağır hasar görenlerin barınma ihtiyacını karşılamak için TOKİ tarafından başlatılan çalışmalar devam ediyor.