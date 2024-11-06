Elazığ'da nefes borusuna kağıt parçası kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Bu sırada koridorda bulunan ve ilk yardım eğitimi aldığı öğrenilen Bilişim Teknolojileri öğretmeni Cihan Demir, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

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