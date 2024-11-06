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        Elazığ'da nefes borusuna kağıt parçası kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

        Elazığ'da okulda yuvarlayarak fındık büyüklüğüne getirdiği kağıt parçası soluk borusuna kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:28
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        Elazığ'da nefes borusuna kağıt parçası kaçan öğrenciyi, öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
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        Elazığ'da okulda yuvarlayarak fındık büyüklüğüne getirdiği kağıt parçası soluk borusuna kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından Heimlich manevrasıyla kurtarıldı.

        Ulukent Mahallesi Gazi Kamil Ayhan Ortaokulu'nda dün, 6. sınıf öğrencisi M.A'nın soluk borusuna, yuvarlayarak fındık büyüklüğüne getirdiği kağıt parçası kaçtı.

        M.A'nın nefes alamadığını fark eden öğretmeni Nazire Esen, öğrencisini sınıftan çıkardı.

        Bu sırada koridorda bulunan ve ilk yardım eğitimi aldığı öğrenilen Bilişim Teknolojileri öğretmeni Cihan Demir, Heimlich manevrası uygulayarak öğrencinin yeniden nefes almasını sağladı.

        Öğretmenin öğrenciye müdahale anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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