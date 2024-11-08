Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

Sığınaklardaki aramada 41 fişek, 12 pil, akü, 20 mutfak ve piknik tüpü ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu" düzenledi.

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