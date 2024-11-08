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        Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi

        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2024 - 23:35 Güncelleme: 08.11.2024 - 23:35
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        Elazığ'da terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemeleri ele geçirildi
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        Elazığ'ın Arıcak ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait iki sığınakta yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik "Şehit Jandarma Er Davut Günay 2024-13 Operasyonu" düzenledi.

        Operasyonda geçmiş yıllarda terör örgütü PKK mensuplarının kullandığı değerlendirilen iki sığınak tespit edildi.

        Sığınaklardaki aramada 41 fişek, 12 pil, akü, 20 mutfak ve piknik tüpü ile yaşam malzemeleri ele geçirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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