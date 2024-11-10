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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.11.2024 - 19:24 Güncelleme: 10.11.2024 - 19:37
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
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        Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 16 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente giriş yapan bir otomobili şüphe üzerine durdurdu.

        Narkotik dedektör köpeği desteğiyle araçta yapılan aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 1 kilo 587 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Öte yandan ekipler, kent merkezinde belirlenen adreslere de operasyon düzenledi.

        Yapılan aramalarda, 46,73 gram esrar, 43,45 gram sentetik uyuşturucu, 44 sentetik ecza, hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 5 fişek, 2 pompalı tüfek ile 3 kartuş ele geçirildi.

        Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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