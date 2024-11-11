Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ, Batman ve Mardin'de fidanlar toprakla buluşturuldu

        Elazığ, Batman ve Mardin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2024 - 16:35 Güncelleme: 11.11.2024 - 16:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ, Batman ve Mardin'de fidanlar toprakla buluşturuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ, Batman ve Mardin'de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında fidan dikildi.

        Elazığ Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Harput Mahallesi'ndeki ağaçlandırma alanında düzenlenen etkinliğe katılanlar 2 bin 300 fidanı toprakla buluşturdu.

        Etkinlikte konuşan Vali Numan Hatipoğlu, geleceğin teminatı gençlerin ağaçlandırma faaliyetine bu kadar gönülden katılıyor olmasının mutluluk verdiğini belirtti.

        Türkiye'de son 20 yılda yürütülen hummalı çalışmalarla milyonlarca fidanın toprakla buluşturulduğunu ifade eden Hatipoğlu, gelecek nesillerin daha yeşil bir çevrede yetişmesinin en büyük temennileri olduğunu belirtti.

        Hatipoğlu, "Orman yangınlarının meydana geldiği her alan muhakkak ağaçlandırılmak zorunda. Bu anlamda gerekli çalışmaları orman teşkilatımız sürekli olarak devam ettirmektedir. Yanan her ağacın yerine neredeyse 2-3 katı, bazı yerlerde 5 katı ağaç dikilmektedir. Bu anlamda orman teşkilatımızı kutluyoruz. Gençlerimizin bugün dikecekleri fidanların da takipçisi olacaklarına inanıyoruz." dedi.

        Elazığ Orman Bölge Müdürü Mustafa Arpacı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 11 Kasım'ın "Milli Ağaçlandırma Günü" olarak kutlandığını anımsatarak, bu yıl da "Geleceğe Nefes İnsanlığa Nefes" temasıyla ülke genelinde 81 ildeki lokasyonlarda milyonlarca fidanın toprakla buluşturulacağını belirtti.

        Arpacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Etkinliklerimiz ağaçlandırma çalışması yapılabilecek bütün alanlarda gerçekleştirilecektir. Bugün Harput'ta 2 bin 300 fidanı toprakla buluşturuyoruz. İlimizde farklı lokasyonlarda da 23 bin 750 fidan dikilecek olup Elazığ'da yıl sonuna kadar 1 milyon fidanın toprakla buluşması sağlanacaktır."

        Etkinliğe, Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel ve kurumların müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Batman

        Batman Çayı kenarında düzenlenen fidan dikim töreninde konuşan Vali Ekrem Canalp, Türkiye'de orman varlığının her geçen gün arttığını söyledi.

        Kentte düzenlenen etkinlikler kapsamında 5 bin 275 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden Canalp, "Yıl içerisinde toplam dikeceğimiz fidan sayısı da 105 bin 800 olacak. Son 20 yıllık dönemde 4 milyon 800 bin fidanı Batman sınırları içerisinde toprakla buluşturmuş olduk." diye konuştu.

        Etkinliğe, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Koç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Albay Cafer Öz, siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        - Mardin

        Mardin Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde, Mardin Artuklu Üniversitesi kampüsünde Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında fidanlar toprakla buluşturuldu.

        Etkinlikte konuşan Rektör Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, amaçlarının çevreyi korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak olduğunu söyledi.

        Yapılan bu etkinliklerle toplumda çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini vurgulayan Özcoşar, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

        Etkinliğe kurum müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Riyad'da
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        Ünlü isimlere yasa dışı bahis gözaltısı
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        2 yıl önce kız arkadaşını bıçaklayan anestezi doktoru ölü bulundu!
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Ünlü isimler ile sosyal medya fenomenlerine yasa dışı bahis soruşturması: Hangi isimler gözaltına alındı
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Lübnan'da patlayan çağrı cihazları muamması
        Yine kasım yine hüzün!
        Yine kasım yine hüzün!
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Üst düzey asgari ücret tartışması
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Sabıkalı alt geçitteki faciada karar!
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Uygunsuz görüntülerini oğlunun hesabından satan anneye inceleme
        Zirveye Osimhen damgası!
        Zirveye Osimhen damgası!
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Borsada rekorlar dönemi geliyor
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Eski hakemlerden penaltı değerlendirmesi!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Oğlu, okul müdürü olan anneyi uykusunda katletti!
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Doğum günlerinde neden mum üfleniyor?
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Şirin cinayetinde kan donduran tespit!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Kazanırken gol yemiyor!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        Hakeme yumruklu saldırıda karar!
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        "Her şey senin yanında anlamlı"
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        Asgari ücrette Avrupa’nın neresindeyiz?
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"
        "Kalpazan'ın eğlencesi hoşuma gitti"

        Benzer Haberler

        Ağın'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Ağın'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Keban'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Keban'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde fidanlar toprakla buluşturuldu
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, 1 polisin yaralandığı olayla ilgili yakalanan zanl...
        Elazığ Valisi Hatipoğlu, 1 polisin yaralandığı olayla ilgili yakalanan zanl...
        Elazığ'da doktor evinde ölü bulundu
        Elazığ'da doktor evinde ölü bulundu
        Elazığ'da anestezi doktoru evinde ölü bulundu
        Elazığ'da anestezi doktoru evinde ölü bulundu
        Doğu Anadolu'nun bozkır toprakları dikilen milyonlarca fidanla yeşerecek
        Doğu Anadolu'nun bozkır toprakları dikilen milyonlarca fidanla yeşerecek