Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü
Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.
Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.
İddiaya göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde bir inşaatın şantiyesinde operatörün bulunmadığı sırada Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16), teleskopik yükleyiciye bindi.
Çalıştırmaya uğraştıkları teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu Ateş ve Gözel, aracın altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuklar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Ateş özel bir hastanede, Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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