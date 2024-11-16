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        Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü

        Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 12:12 Güncelleme: 16.11.2024 - 12:28
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        Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü
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        Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti.

        İddiaya göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde bir inşaatın şantiyesinde operatörün bulunmadığı sırada Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16), teleskopik yükleyiciye bindi.

        Çalıştırmaya uğraştıkları teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu Ateş ve Gözel, aracın altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuklar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Ateş özel bir hastanede, Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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