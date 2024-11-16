Elazığ'da teleskopik yükleyicinin devrilmesi sonucu 2 çocuk öldü

Yaralılardan Ateş özel bir hastanede, Gözel de Fırat Üniversitesi Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İddiaya göre, merkeze bağlı Sarıçubuk köyünde bir inşaatın şantiyesinde operatörün bulunmadığı sırada Murat Ateş (17) ve Yusuf Gözel (16), teleskopik yükleyiciye bindi.

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