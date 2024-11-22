Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Baskil İlçe Başkanlığı kuruldu
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İlçe Başkanlığı kuruldu.
Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İlçe Başkanlığı kuruldu.
Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İlçe Başkanlığının ilçeye hayırlı olmasını diledi.
Vakfın yönetimi Başkan Cumali Yüzgeç, üyeler Mustafa İlhan Balıbey, Esra Okuşluk, Serkan Uçar ve Emine Uçkun'dan oluştu.
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