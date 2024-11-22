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        Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Baskil İlçe Başkanlığı kuruldu

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İlçe Başkanlığı kuruldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2024 - 14:51 Güncelleme: 22.11.2024 - 14:54
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        Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Baskil İlçe Başkanlığı kuruldu
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        Elazığ'ın Baskil ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İlçe Başkanlığı kuruldu.

        Baskil Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, kurulan Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı İlçe Başkanlığının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        Vakfın yönetimi Başkan Cumali Yüzgeç, üyeler Mustafa İlhan Balıbey, Esra Okuşluk, Serkan Uçar ve Emine Uçkun'dan oluştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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