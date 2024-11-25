Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 00:25 Güncelleme: 25.11.2024 - 00:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde kar yağışı nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildi.

        İlçe genelinde kar yağışı etkisini sürdürüyor.

        Kaymakam Osman Oğuz Ekşi, yaptığı yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları sebebiyle bugün taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini bildirdi.

        Ekşi, şunları kaydetti:

        "İlçemizde soğuk hava ve kar yağışına bağlı olarak oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı taşımalı eğitime 25 Kasım Pazartesi (1 gün) ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ile hamile personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Rusya-Antalya seferini yapan uçakta yangın!
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        Narin Güran cinayetinde kriminal raporun detayları ortaya çıktı
        İstanbul’da seri cinayet
        İstanbul’da seri cinayet
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        "Türkiye'de yabancı oyuncu sayısı fazla!"
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Otizmli çocuğa şiddet iddiası!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Bazı kentlerde eğitime kar engeli!
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        Saadet Partisi'nde yeni genel başkan belli oldu
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        İliç’te 2. Bilirkişi Raporu: Tesiste, ÇED ihlali yok…
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Göztepe'den tarihi geri dönüş!
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Bolu Dağı yeniden ulaşıma açıldı
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Hacıosmanoğlu'ndan istifa iddialarına yanıt!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Sıla bebeğin teyzesi balkondan düşerek öldü!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Bronckhorst: Sorumluluk hissediyorum!
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Rusya'da aile değerlerine karşı propagandayı yasaklandı
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Cimbom, Muslera'nın alternatifini buldu!
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Özel izinle girilebiliyor... Dünyada tek
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Sami Şekeroğlu hayatını kaybetti
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Yürüyen zatürre salgınına dikkat!
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Kimi okul yaptırdı kimi öğretmenlik yaptı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Melis Karaduman!

        Benzer Haberler

        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (3)
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu (2)
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Elazığ'da sağanak; cadde ve sokaklar suyla doldu
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        Elazığ'da sağanak etkili oldu
        İş makinesinin altına giren otomobilin sürücüsü öldü (2)
        İş makinesinin altına giren otomobilin sürücüsü öldü (2)
        Elazığ'da greydere çarpan otomobil sürücüsü öldü
        Elazığ'da greydere çarpan otomobil sürücüsü öldü