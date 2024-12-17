Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Elazığ Haberleri

        Elazığ'da aç kalan tilki ve yaban domuzları köye indi

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen tilki ve yaban domuzları yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 18:03 Güncelleme: 17.12.2024 - 18:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Elazığ'da aç kalan tilki ve yaban domuzları köye indi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Elazığ'ın Baskil ilçesinde köye inen tilki ve yaban domuzları yiyecek ararken güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kar ve soğuk hava nedeniyle kırsalda aç kalan tilki ve yaban domuzları, Topaluşağı köyü Himikcansız mezrasına inerek, evlerin çevresinde yiyecek aradı.

        O anlar bir evin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Görüntülerde, evlerin çevresinde yiyecek arayan yaban domuzları ve tilki yer alıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Asgari ücrette 3. toplantı tarihi belli oldu
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        Veliyle tartışan öğretmen beyin kanaması geçirdi!
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        17 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        Simay'ın ölümüne 1 metre çapındaki su gideri yol açtı iddiası!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        F.Bahçe'den G.Saray'a sert mesaj!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        İstanbul'da denize düştüler, Çanakkale'de aranıyorlar!
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        3 gün güneş sonra yağış! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Tarım ithalatında ABD zirveye yerleşti
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Ferdi Tayfur ameliyat oldu
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Günde 7 bin adım depresyonun etkilerini ortadan kaldırır mı?
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        Antik Mısır mezarındaki tasvir 'Marge Simpson'a benzetildi
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        2024'ün 'en iyi' ekonomileri açıklandı
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        F.Bahçe'nin yıldızına İtalyan kancası!
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Kripto düzenlemesi için tarih verdi
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Galatasaray'da Dybala harekatı!
        Dünyanın en zengin aileleri
        Dünyanın en zengin aileleri
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        Şarkısı platformlardan kaldırılıyor
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        "Gemiyi limana yanaştırdı!"
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Satın alma gücünde AB'nin yüzde 28 altındayız
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?
        Gıdalardaki pestisit temizlenir mi?

        Benzer Haberler

        Elazığ'da kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı (2)
        Elazığ'da kapanan 5 köy yolu ulaşıma açıldı (2)
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı
        Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Elazığ'da 190 litre kaçak etil alkol ele geçirildi
        Buzlu yolda düşen yaralıya ekiplerin zor şartlarda müdahelesi
        Buzlu yolda düşen yaralıya ekiplerin zor şartlarda müdahelesi
        Elazığ'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı
        Elazığ'da 5 köy yolu ulaşıma kapandı
        Yaban domuzları köye indi
        Yaban domuzları köye indi