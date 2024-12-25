Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yapılan aramalarda 460,40 gram esrar, 21,71 gram metamfetamin, 60 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 38 fişek, tüfek, 5 kartuş ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 415 lira ele geçirildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.