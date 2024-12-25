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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 12:13 Güncelleme: 25.12.2024 - 12:15
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        Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
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        Elazığ'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında uyuşturucu kullananlara ve sokak satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

        Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Yapılan aramalarda 460,40 gram esrar, 21,71 gram metamfetamin, 60 sentetik ecza, 2 ruhsatsız tabanca, 38 fişek, tüfek, 5 kartuş ve uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 10 bin 415 lira ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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